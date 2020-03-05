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Атлетіко знайшов зіркову заміну Дієго Кості в Наполі

14:08 159 Читать на русском
Атлетіко знайшов зіркову заміну Дієго Кості в Наполі
Дієго Коста / Marca

Форвард Атлетіко Дієго Коста може покинути мадридський клуб в літнє трансферне вікно – "матрацники" вже знайшли йому заміну.

Аркадіуш Мілік може стати гравцем Атлетіко, інформує Mundo Deportivo.

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Мадридський клуб планує придбати поляка на заміну Дієго Кості, яким цікавиться Інтер Маямі Девіда Бекхема. Повідомляється, що Мілік не збирається продовжувати контракт з Наполі, який діє до літа 2021 року у зв'язку з чим неаполітанський клуб постарається продати нападника влітку 2020 року, аби не відпускати гравця вільним агентом.

До слова, у сезоні 2019/20 Мілік забив 12 голів у 22 матчах за Наполі. Портал Transfermarkt оцінює вартість поляка в 40 млн євро.

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Теги
Трансфери Інтер Маямі Інтер Маямі Дієго Коста Дієго Коста Аркадіуш Мілік Аркадіуш Мілік Наполі Наполі Атлетіко Атлетіко Іспанія
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