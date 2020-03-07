Лунін і фантастичний гол на премію Пушкаша допомогли Ов'єдо виграти матч за життя в Сегунді

Ов'єдо зустрічався з Естремадурою в 31-му турі Сегунди. Андрій Лунін відіграв весь поєдинок. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Іспанія. Сегунда, 31 тур

Естремадура – Ов'єдо – 1:2

Голи: Ломотей, 90+2 – Родріго, 16, Сангальї, 65

Матч, як і онлайн-трансляція Естремадура – Ов'єдо стартував о 17:00 за київським часом. На маленькій, але затишній арені Франсіско де ла Ера зустрічались аутсайдери Сегунди. Команда Андрій Луніна (18 місце) випереджала бадахосців (19) на одне очко. Перший небезпечний момент після стартового затишшя трапився на 9-й хвилині. Форвард господарів Алекс Алегрія смачно приклався з-за меж карного, але український чемпіон світу впевнено ліквідував небезпеку.

Естремадура – Ов'єдо: склади та онлайн-трансляція битви за виживання

Активний в дебюті Алегрія просив пенальті у боротьбі з Аррібасом. Екс-гравець Бетіса повалився на газон – рефері Іглесіас Вільянуева лише розвів плечима. Все чисто. Астурійці результативно відповіли вже у наступній атаці (16 хв). Луїсмі невдало пробивав по воротах, м'яч випадково потрапив до ніг Родріго, а той з лінії воротарського вразив порожній кут. Лайнсмен підняв прапорець, зафіксувавши офсайд, а VAR швидко відновив справедливість. Прекрасний старт для астурійського клубу, який приїхав за трьома очками.

Естремадура могла швидко зрівнювати. Невтомний Алегрія виграв другий поверх і зовсім трішки не влучив у рамку. На повторі здалось, що м'яч зачепив хрестовину воріт. Після забитого м'яча Ов'єдо свідомо віддав ініціативу. Підопічні Зіганди зробили ставку на контратаки, однак позиційно виходило навіть краще. Лунін, який відверто байдикував до 37-ї хвилини, вдало зіграв на виході. Далі – обмін жовтими картками.

Родрі пробачив господарів в кінці першого тайму, вискочивши на рандеву з кіпером після розкішної передачі Сангальї. Нападник Ов'єдо безхитрісно пробив у воротаря. Підсумок перших 45-ти хвилин – заслужена мінімальна перевага астурійців, які вдвічі більше пробивали (6 разів) і частіше влучали у площину (3-1).

Друга половина гри розпочалась з атак Естремадури. Пардо небезпечно пробивав над поперечкою після подачі з кутового, Лунін витягнув класний штрафний від Соломона. Українець ледь не вперше отримав нагоду продемонструвати власну майстерність і не схибив. Блискуча робота нашого воротаря дозволила Ов'єдо відбити стартовий штурм бадахосців після перерви.

Зіганда відреагував на ігровий спад власної команди заміною – Ортуньйо поступився місцем Бальде, який вміє обіграти один в один, притримати м'яч. Проте, забити фантастичний гол на премію Пушкаша судилось не африканцеві. Сангальї намалював справжній шедевр, розрядивши гармату метрів з 25-ти. Так можна порвати сітку, фантастика.

Esto es lo que acaba de hacer Marco Sangalli



Espaldarazo para los de Ziganda



Las dinámicas están para responsabilizarse ante ellas. No siempre de manera negativa. Claro que ayudan este tipo de situaciones. #ExtremaduraRealOviedo pic.twitter.com/pnT583xLE0 — Erik Urzelai Arranz (@Erik_HxC) March 7, 2020

Лунін випустив сферу з рук, вийшовши на перехоплення, але миттєво зорієнтувався. Українцеві перешкоджав суперник, який грав у корпус воротаря Ов'єдо. Через декілька хвилин Родріго міг зняти усі питання щодо переможця, але з хорошої позиції вистрілив по горобцях. Зрештою Зіганда зняв свого бомбардира, який повинен був забивати значно більше.

У компенсований арбітром час гостей врятувала поперечка, але без свого м'яча Естремадура поле не покинула. Ломотей ударом в дальній кут завершив блискучу триходівку, яку розпочав голкіпер. 1:2 – Ов'єдо здобуває важку перемогу над прямим конкурентом. Астурійці покинули зону вильоту, набравши 35 очок (17 місце).

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