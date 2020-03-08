Наполи хочет подписать Йовича на замену своей звезде, – AS

Нападающий Реала Лука Йович может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис хочет подписать Йовича в качестве замены для Милика, сообщает AS.

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Наполи знает, что Йович готов переехать в Италию, если ему придется покинуть Мадрид. Он может перейти к неаполитанцам как на правах аренды, так и на постоянной основе. Реал же не хочет прощаться с Йовичем после того, как он провел в команде лишь один сезон.

Отмечается, что у Наполи хорошие отношения с агентом серба Фали Рамадану. Четыре его клиенты играют за итальянский клуб: Кулибали, Малькуи, Максимович и Демме. Добавим, что нападающий неаполитанцев Милик не желает продлевать контракт с клубом и может сменить команду летом.

К слову, Йович провел в составе Реала 15 поединков в текущем сезоне, записав в свой актив 2 гола и 1 ассист.

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