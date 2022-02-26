Колишній очільник Говерли Олександр Шуфрич постраждав під час нападу російських окупантів на Київ.

Як відомо, сьогодні у будинок на проспекті Лобановського, 6-а поблизу аеропорту Жуляни у Києві влучив російський снаряд (17-18 поверх). Дивом ніхто не загинув, однак є постраждалі.

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Як виявилось, у цьому будинку мешкає зі своєю родиною Олександр Шуфрич, екс-віце-президент Говерли і син депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

"Будинок, де живе моя сім'я. Напевно, моя семирічна донька теж наркоманка і нацистка? Українці. Тримаємося разом! Бог із нами, добро з нами! Правда з нами!" – написав Олександр на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер, підкріпивши пост фото напівзруйнованого будинку. У коментарях до повідомлення він зазначив, що ніхто з його рідних не постраждав.

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