Как известно, сегодня в дом на проспекте Лобановского, 6-я вблизи аэропорта Жуляны в Киеве попал российский снаряд (17-18 этаж). Чудом никто не погиб, однако есть пострадавшие.

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Как оказалось, в этом доме живет со своей семьей Александр Шуфрич, экс-вице-президент Говерлы и сын депутата от ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

"Дом, где живет моя семья. Наверное, моя семилетняя дочь тоже наркоманка и нацистка? Украинцы. Держимся вместе! Бог с нами, добро с нами! Правда с нами!" – написал Александр на своей странице в социальной сети Твиттер, подкрепив пост фотографией полуразрушенного дома. В комментариях к сообщению он подтвердил, что никто из его родных не пострадал.

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