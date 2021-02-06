Мадридський Реал забиває розкішні голи і на юніорському рівні.

Молодіжна команда "вершкових" обіграла однолітків із Віллановенсе, а останній гол у зустрічі став справжнім шедевром.

Варан у стилі Рамоса врятував Реал – відеоогляд матчу проти Уески

Захисник Альваро Каррільйо наважився виконати штрафний удар з власної половини поля відразу ударом по воротах. Голкіпер не очікував такої зухвалості і не зміг врятувати.

До слова, сьогодні головна команда Реала також перемогла. Цікаво, що обіграти Уеску допоміг також захисник – Рафаель Варан.

Реал завдяки дублю Варана здобув вольову перемогу над Уескою – "вершкові" повернули собі другу сходинку Ла Ліги