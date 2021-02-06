Захисник молодіжної команди Реала забив зі штрафного з власної половини поля
6 лютого 23:19 - Читать на русском
Мадридський Реал забиває розкішні голи і на юніорському рівні.
Молодіжна команда "вершкових" обіграла однолітків із Віллановенсе, а останній гол у зустрічі став справжнім шедевром.
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Захисник Альваро Каррільйо наважився виконати штрафний удар з власної половини поля відразу ударом по воротах. Голкіпер не очікував такої зухвалості і не зміг врятувати.
До слова, сьогодні головна команда Реала також перемогла. Цікаво, що обіграти Уеску допоміг також захисник – Рафаель Варан.
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