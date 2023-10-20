"Скарга, яку подали адвокати Бензема? Це судове звинувачення. Я залишу відповідь за судом. Він подав скаргу. Що я сказав? Пан Бензема – великий футболіст, за яким стежать мільйони людей. Я помітив, що він ще не написав у твіттері про вбивство вчителя в Аррасі. Він також не написав про обезголовлених немовлят, зґвалтованих жінок, 1300 вбитих ісламськими терористами в Ізраїлі.

Бензема звинуватили у зв'язках із тероризмом

Тероризм дуже підступний. Він полягає у використанні всіх засобів суспільства – спорту, музики, впливу Інтернету – для просування ісламу. Саме в цьому полягає суть "Братів мусульман". Я хотів би, щоб пан Бензема написав у твіттері про вбивство вчителя в Аррасі. Він відомий своїм вкрай скромним ісламом, пов'язаним, на жаль, з людьми, які іноді раділи вбивству Семуеля Паті, наприклад.

На жаль, саме в цьому і полягає "братерство" – у підступному використанні вибіркових повідомлень, щоб показати, що через спорт, музику і суспільство існує щось інше, ніж радикалізація в місці поклоніння. Ми не можемо бути вибірковими у своєму обуренні.

Пан Бензема – француз. Але я маю право боротися з ідеєю, що коли ви пишете в твіттері про палестинських мирних жителів, це надзвичайно дивно – не писати про 1300 загиблих в Ізраїлі і не писати про вбивство вчителя. Ви побачите, що така вибірковість викликає питання. Я кажу вам, що "Брати-мусульмани" надзвичайно розумно використовують можливість донести глибоко антифранцузьке послання.

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Приклади цього є щодня. Деяких ловлять, бо вони роблять це так швидко, що стають карикатурою, як гравець Ніцци Юсеф Атал. Хіба це не шокує, що професіональний футболіст, який працює у Франції, міг сказати те, що він сказав?

Якщо пан Бензема хоче показати свою добру волю і зможе написати в твіттері про смерть вчителя, я відкличу свої коментарі. Зауважу, що він зробив надзвичайно вибірковий вибір, використовуючи ту саму мову, що й "Брати-мусульмани". Хіба це не було б добре для Франції? Це було б чудово з вашого боку. Національна єдність в результаті покращилася б", – наводить слова Жеральда Дарманіна AS.

Нагадаємо, нещодавно Карім Бензема відкрито підтримав Палестину в конфлікті на Близькому Сході. Як відомо, 7 жовтня ХАМАС напав на Ізраїль, вбиваючи сотні людей. Ізраїль відповів бомбардуваннями Сектору Гази. Бойові дії у регіоні тривають.

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