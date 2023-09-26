Іспанець розкішно розпочав новий сезон, який для нього лише другий на професіональному рівні. За шість матчів у складі Валенсії Герра забив 3 голи та віддав одну результативну передачу.

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Для кажанів не став несподіванкою такий прогрес 20-річного вихованця, адже ще торік вони перепідписали з ним контракт, включивши клаусулу на 100 мільйонів євро. Угода розрахована до літа 2027 року, але гравець має всі шанси покинути Месталью значно раніше.

За інформацією Goslmedia, Хаві Герра опинився на радарі топ-клубів Європи – Барселони, Реала, Ман Сіті, ПСЖ та Баварії. Як стверджує джерело, Валенсія не буде наполягати на активування пункту про викуп, а може прийняти пропозицію у 40 мільйонів євро.

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