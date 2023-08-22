Вінгер збірної Марокко та Барселони Абде Еззалзулі роздумує над тим, щоб покинути "блаугранас".

Зірка марокканської збірної не може пробитися до основного складу каталонців. Абде Еззалзулі сумнівається в тому, що в Барселоні він буде дійсно отримувати достатньо ігрового часу.

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Як повідомляє Жерар Ромеро, після наступного матчу каталонців вінгер має ухвалити рішення щодо свого майбутнього. Якщо він не отримає ігрового часу, це підштовхне його до відходу з Барселони. Абде має пропозиції від Бетіса, а також від кількох команд з Італії та АПЛ.

В сезоні 2023/24 марокканець зіграв за каталонців 67 хвилин. Загалом Абде з'являвся на полі у складі Барселони в 14 матчах, в яких відзначився лише одним голом.

Нагадаємо, що команда Хаві в третьому турі Ла Ліги зіграє проти Вільяреала. Зустріч запланована на 27 серпня.

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