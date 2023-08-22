Бразилія, Серія А

Гояс – Атлетіко Паранаенсе – 1:1

Голи: Батіста, 81 – Роке, 39

Вітор Роке продовжує запалювати на батьківщині і підтверджувати, що Барселона не даремно витратила на нього багато грошей. В черговому матчі бразильський нападник відзначився результативною дією. 18-річний Роке отримав передачу на фланзі біля центрального кола, пробіг з м'ячем до штрафного майданчика суперника, змістився ближче до центру і потужним ударом пробив в дев'ятку. Втім, втримати свою перевагу, яку отримали завдяки Роке, Атлетіко Паранаенсе не зміг. В кінці зустрічі Гояс зумів зрівняти рахунок.

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Статистика 18-річного нападника вражає. В активі Вітора Роке 18 голів та вісім асистів в 39 матчах за свою команду. Атлетіко Панаенсе наразі посідає шосту сходинку в Серії А, відстаючи від лідера Ботафого на 15 очок.