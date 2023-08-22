Вингер сборной Марокко и Барселоны Абде Эззалзули размышляет над тем, чтобы покинуть "блаугранас".

Звезда марокканской сборной не может пробиться в основной состав каталонцев. Абде Эззалзули сомневается в том, что в Барселоне он будет действительно получать достаточно игрового времени.

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Как сообщает Жерар Ромеро, после следующего матча каталонцев вингер должен принять решение относительно своего будущего. Если он не получит игрового времени, это подтолкнет его к уходу из Барселоны. Абде имеет предложения от Бетиса, а также от нескольких команд из Италии и АПЛ.

В сезоне 2023/24 марокканец сыграл за каталонцев 67 минут. В общем Абде появлялся на поле в составе Барселоны в 14 матчах, в которых отметился лишь одним голом.

Напомним, что команда Хави в третьем туре Ла Лиги сыграет против Вильярреала. Встреча запланирована на 27 августа.

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