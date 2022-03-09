"Російська пропаганда неймовірна. Вони намагаються пояснити напад тим, що нас рятують. Я знаю, що це не Росія, це одна людина, яка намагається знищити свою сусідню країну, – Путін. Але проблема в пропаганді, через яку росіянам важко змінити свою думку.

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Я розмовляю лише російською, але я українець. Тобі ніхто ніколи не скаже поганого, якщо ти розмовляєш в Україні російською. Я це знаю, я розмовляв російською, коли жив в Україні. Це брехня, яку використовує Путін. Я розумію українську, можу нею спілкуватися, але більшу частину свого життя розмовляю російською.

Ось чому я хотів поговорити з вами в Ірландії, люди повинні знати, що цей регіон завжди був російськомовним, але всі це поважали. І вони влаштували цю війну через людей, які розмовляли російською, мовляв, нацисти чинили з ними жахливі речі. Це брехня, повна брехня", – розповів Ребров у інтерв'ю Independent.ie.

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