Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров розповів про невтішну ситуацію у рідній Горлівці та як виживають його батьки після початку війни росіян проти України.

"У 2014 році там почалися неприємності, а зараз там нічого немає, це територія "ДНР". Але ми боремося не лише за Горлівку, а й за всю Україну. Росіяни зайняли місто у 2014 році, ми все ще чекаємо, Горлівка вісім років під контролем "ДНР". Мої батьки зараз у Києві, але я довго не міг повернутися, щоб побачити дім і бабусю.

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Мама з батьком уже три дні в сховищі в Києві. Мої батьки у віці, вони не хочуть переїжджати, просто йдуть до сховища, коли треба. Але для них неможливо переїхати з Києва, в їхньому віці було б дуже важко перевезти їх.

Ви бачите Харків, ціле місто живе під землею сім днів. Я в Дубаї, де життя спокійне. Харків – університетське місто, раніше було спокійно, там гарне життя, у нас було багато студентів, які їздять з ОАЕ до Харкова, а зараз місто зруйноване. Ми всі хвилюємося, це стосується не лише Києва", – поділився Ребров у інтерв'ю Independent.

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