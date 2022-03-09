"Российская пропаганда невероятна, они пытаются объяснить нападение тем, что они нас спасают. Я знаю, что это не Россия, это один человек, пытающийся уничтожить свою соседнюю страну – Путин. Но проблема в пропаганде, из-за которой россиянам тяжело изменить свое мнение.

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Я говорю только на русском, но я украинец. Тебе никто никогда не скажет ничего плохого, если ты говоришь в Украине на русском. Я это знаю, я говорил по-русски, когда жил в Украине. Это ложь, которую использует Путин. Я понимаю украинский, могу им общаться, но большую часть своей жизни говорю по-русски.

Вот почему я хотел поговорить с вами в Ирландии, люди должны знать, что этот регион всегда был русскоязычным, но все это уважали. И они устроили эту войну из-за людей, которые говорили по-русски, мол, нацисты творили с ними ужасные вещи. Это ложь, полное вранье", – рассказал Ребров в интервью Independent.ie.

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