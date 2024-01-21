Півзахисник Альмерії Гонсало Мелеро не стримував емоцій після завершення поєдинку 21-го туру Ла Ліги проти Реала.

Альмерія зі скандалом програла Реалу, ведучи в рахунку 2:0. Арбітр скасував один із голів у ворота Кепи через сумнівний фол, зарахував гол Вінісіуса передпліччям та додав 11 хвилин – мадридці в компенсований час вирвали перемогу.

Три пропущених голи Кепи та вогняний камбек Мадрида у відеоогляді матчу Реал – Альмерія – 3:2

Робота судді, вочевидь, дуже не сподобалась представникам Альмерії, зокрема, Гонсало Мелеро. "Сьогодні нас пограбували. Те, що сталося сьогодні, переходить усі межі", – наводить слова Мелеро Madrid Xtra.

Нагадаємо, що завдяки цій перемозі Реал набрав 51 пункт та очолив турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, випередивши Жирону.

Реал на останніх хвилинах вирвав скандальну перемогу над Альмерією – Кепа пропустив тричі