"Вы видите, что одна команда может сказать судье все, что угодно, находясь в метре от него, а мы не можем. Есть много различий. Очень много различий. Я понимаю, что они – Реал, а мы – Альмерия, но.... Это соревнование, которое должно быть честным для всех, и иногда трудно увидеть, что это так.

"Нас ограбили": игрок Альмерии разъярен из-за скандального поражения от Реала

Второй гол (Реала – прим.) нам забили рукой, а пенальти в наши ворота не было, потому что на мне сфолили перед этим. Я выпрыгнул и почувствовал толчок, из-за которого я упал. Если этот контакт не был фолом, то удар Беллингема, когда нам отменили третий гол, тоже не должен был быть фолом.

Мы очень беспомощны. Все решения принимали они. Мы не на последнем месте из-за судей, но в таких играх очень больно, когда такое случается", – приводит слова Эдгара Гонсалеса Marca.

Напомним, Альмерия со скандалом проиграла Реалу, ведя в счете 2:0. Арбитр отменил один из голов в ворота Кепы из-за сомнительного фола, засчитал гол Винисиуса предплечьем и добавил 11 минут – мадридцы в компенсированное время вырвали победу.

Реал на последних минутах вырвал скандальную победу над Альмерией – Кепа пропустил трижды