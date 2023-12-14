Главный тренер Тоттенхэма Ангелос Постекоглу заявил о необходимости подписания в зимнее трансферное окно игрока на проблемную позицию. "Нам нужно подписать еще одного центрального защитника. Сейчас мы находимся в очень уязвимом состоянии в плане кадров, если что-то ещё случится", – цитирует слова Постекоглу инсайдер Фабрицио Романо.

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В настоящий момент в лазарете "шпор" находятся такие центральные защитники, как ван де Вен и Ромеро. Всего же лондонцы потеряли из-за травм 11 игроков.

Ранее издание Mirror утверждало, что центральный защитник Борнмута Илья Забарный находится в шорт-листе Тоттенхэма. Согласно источнику, "шпоры" следили за украинцем еще с 2022 года, но Борнмут быстрее договорился с Динамо о трансфере защитника за 20 млн фунтов.

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