Захисник Евертона Віталій Миколенко також бере участь в інформаційній війні проти жертв пропаганди.

У коментарях оборонця знайшовся "щур", який почав "втирати" про 8 років міфічного бомбардування "ЛНР, ДНР," про "братскіє народи" України, Росії та Білорусі, і іншу маячню.

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Миколенко не стерпів. "Ти ху*ло лисе, зніми рожеві окуляри, вийди з Інстаграма і стань в Києві під обстріл "Града", зомбі йо**не", – написав легіонер Евертона. Офіційний Instagram-акаунт УАФ добив затуманеного бовдура вже культовою фразою: "Російський коментатор, іди на*уй".

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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