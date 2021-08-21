Колишній оборонець Барселони Жан-Клер Тодібо зізнався, як захисники "блаугранас" мали працювати проти Ліонеля Мессі на тренуваннях.

"Нам не дозволялось чіпати Мессі на тренуваннях. Це звучить неправдоподібно, але це так. Він – найвеличніший гравець всіх часів, ми не хотіли його травмувати", – наводить слова Тодібо Goal.

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Зазначимо, що Лео є легендою Барселони, проте цього літа покинув клуб та став гравцем ПСЖ. Загалом, аргентинець віддав каталонцям 17 років кар'єри.

Щодо Тодібо, то француз також покинув "блаугранас" цього літа, перебравшись до Ніцци за 8,5 млн євро. Таким чином, екс-партнери по Барселоні можуть зустрітись на полях французької Ліги 1.

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