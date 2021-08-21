Бывший защитник Барселоны Жан-Клер Тодибо признался, как защитники "блаугранас" должны были работать против Лионеля Месси на тренировках.

"Нам не разрешалось трогать Месси на тренировках. Это звучит неправдоподобно, но это так. Он – величайший игрок всех времен, мы не хотели его травмировать", – приводит слова Тодибо Goal.

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Отметим, что Лео является легендой Барселоны, однако этим летом покинул клуб и стал игроком ПСЖ. В общем, аргентинец отдал каталонцам 17 лет карьеры.

Что касается Тодибо, то француз также покинул "блаугранас" этим летом, перебравшись в Ниццу за 8,5 млн евро. Таким образом, экс-партнеры по Барселоне могут встретиться на полях французской Лиги 1.

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