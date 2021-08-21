Емерсон не раз зізнавався, що мріяв пограти з Ліонелем Мессі. Тепер новачок "блаугранас" засмутився відходом легенди з Камп Ноу, адже так і не провів з ним жодного офіційного матчу.

"Так, це прикро. Ми всі хотіли зіграти з найкращим гравцем світу, з найкращим футболістом в історії Барси. Прикро, але у нас конкурентоспроможна команда.

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Тепер нам потрібно згуртуватися і підтримувати один одного для досягнення цілей. І, звичайно, нам потрібно дуже багато працювати", – наводить слова Емерсона Diario Sport.

Нагадаємо, Ліонель Мессі став гравцем ПСЖ 10 серпня, перебравшись у Францію вільним агентом після понад 20 років у структурі Барселони. Емерсон ж після двох років у Бетісі повернувся у "блаугранас", за яких дебютував лише 6 днів тому.

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