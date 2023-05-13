"Нам чудово вдається робити чужих голкіперів найкращими гравцями матчів": Тен Хаг поскаржився на реалізацію МЮ
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг прокоментував результат своєї команди в матчі з Вулверхемптоном (2:0) у 36 турі АПЛ.
"Життєво важлива перемога. Нам потрібно відреагувати після поразок у минулих турах. У тих матчах нам бракувало енергії, ми грали повільно. Сьогодні треба було перемогти й ми це зробили. Нам чудово вдається робити чужих голкіперів найкращими гравцями матчів. Команді потрібно покращити реалізацію і стати ефективнішою перед воротами суперника.
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Гарначо був травмований кілька тижнів. Він старанно працював і одразу вплинув на гру. Ми вже кілька разів цього сезону бачили, як він чудового виходить на заміну і допомагає партнерам.
У цей момент немає часу для щастя чи задоволення – ми повинні працювати й вдосконалюватися. Це те, чого я вимагаю від своїх гравців, свого штабу та себе", – цитує наставника "червоних дияволів" BBC.
В матчі проти Вулверхемптона команда Тен Хага завдала 27 ударів по воротах суперника, але реалізувати вдалося тільки два моменти. Наразі Манчестер Юнайтед посідає четверту сходинку у турнірній таблиці АПЛ з 66 балами.
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