"Життєво важлива перемога. Нам потрібно відреагувати після поразок у минулих турах. У тих матчах нам бракувало енергії, ми грали повільно. Сьогодні треба було перемогти й ми це зробили. Нам чудово вдається робити чужих голкіперів найкращими гравцями матчів. Команді потрібно покращити реалізацію і стати ефективнішою перед воротами суперника.

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Гарначо був травмований кілька тижнів. Він старанно працював і одразу вплинув на гру. Ми вже кілька разів цього сезону бачили, як він чудового виходить на заміну і допомагає партнерам.

У цей момент немає часу для щастя чи задоволення – ми повинні працювати й вдосконалюватися. Це те, чого я вимагаю від своїх гравців, свого штабу та себе", – цитує наставника "червоних дияволів" BBC.

В матчі проти Вулверхемптона команда Тен Хага завдала 27 ударів по воротах суперника, але реалізувати вдалося тільки два моменти. Наразі Манчестер Юнайтед посідає четверту сходинку у турнірній таблиці АПЛ з 66 балами.

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