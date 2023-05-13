"Жизненно важная победа. Нам нужно отреагировать после поражений в прошлых турах. В тех матчах нам не хватало энергии, мы играли медленно. Сегодня нужно было победить и мы это сделали. Нам прекрасно удается делать чужих голкиперов лучшими игроками матчей. Команде нужно улучшить реализацию и стать более эффективной перед воротами соперника.

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Гарначо был травмирован несколько недель. Он усердно работал и сразу повлиял на игру. Мы уже несколько раз в этом сезоне видели, как он отлично выходит на замену и помогает партнерам.

В данный момент нет времени для счастья или удовольствия – мы должны работать и совершенствоваться. Это то, чего я требую от своих игроков, своего штаба и себя", – цитирует наставника "красных дьяволов" BBC.

В матче против Вулверхэмптона команда Тен Хага нанесла 27 ударов по воротам соперника, но реализовать удалось только два момента. Манчестер Юнайтед занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ с 66 баллами.

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