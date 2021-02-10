"Ще два-три місяці тому в нас не було шансів стати чемпіонами чи вийти до Ліги чемпіонів. А нині Ман Сіті лідирує в таблиці. Навіщо нам грати проти Тоттенхема, а потім проти Евертона – не розумію. Ми ж вже стали чемпіонами.

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Мені відомо, що кажуть люди. Та ситуація змінюється. Ми чемпіони, коли виграємо, а коли не виграємо – вже не чемпіони. Найкращий спосіб уникнути цих безглуздих обговорень – подумати про наступний матч", – цитує фахівця Goal.

До слова, "містяни" під керівництвом Гвардіоли йдуть першими в чемпіонаті, набравши 50 очок за 22 матчі. Натомість Манчестер Юнайтед відстає вже на 5 пунктів і зіграв на один поєдинок більше.

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