Чим ближче до завершення контракту Мессі з Барсою, тим більше чуток про майбутнє аргентинця.

Керівництво Ман Сіті не відмовилось від ідеї підписати зірку Барселони Ліонеля Мессі і вже наприкінці березня планує розпочати офіційний діалог з представниками аргентинця, повідомляє ESPN.

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"Містяни" підтримують контакт з оточенням 33-річного форварда. Нагадаємо, чинний контракт Ліонеля з каталонцями розрахований до 30 червня, а серед головних претендентів на зірку називають ПСЖ та Ман Сіті.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Мессі провів 19 матчів, в яких забив 13 м'ячів.

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