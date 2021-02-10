"Еще два-три месяца назад у нас не было шансов стать чемпионами или выйти в Лигу чемпионов. А сейчас Манчестер Сити лидирует в таблице. Зачем нам играть против Тоттенхэма, а затем против Эвертона – не понимаю. Мы ведь уже стали чемпионами.

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Мне известно, что говорят люди. Но ситуация меняется. Мы чемпионы, когда выигрываем, а когда не выигрываем – уже не чемпионы. Лучший способ избежать этих бессмысленных обсуждений – подумать о следующем матче", – цитирует специалиста Goal.

К слову, "горожане" под руководством Гвардиолы идут первыми в чемпионате, набрав 50 очков в 22-х матчах. В свою очередь Манчестер Юнайтед отстает уже на 5 пунктов и провел на один поединок больше.

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