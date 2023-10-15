Збірна США зустрічалась зі збірною Німеччини в товариському матчі. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Товариська зустріч

США – Німеччина – 1:3

Голи: Пулішіч, 27 – Ґюндоґан, 39, Фюлькруг, 58, Мусіала, 61

Збірна Німеччини проводила свій перший матч під керівництвом Юліана Нагельсманна, який замінив Ганса-Дітера Фліка. Його, як відомо, звільнили через серію провальних результатів.

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На початку зустрічі обидві команди намагалися довести м'яч до штрафного суперника, але швидкий гол забити нікому не вдалося. В середині першого тайму Пулішіч відрив рахунок. Гравець Мілана потужним ударом з-за меж штрафного майданчика пробив, не залишивши шансів голкіперу німців.

Ґюндоґан ще до перерви зумів зрівняти, а по перерві німецька машина завелась. Фюлькруг та Мусіала вивели свою команду вперед і закріпили результат. Юліан Нагелсьманн дебютував з перемоги.

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