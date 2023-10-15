Сборная США встречалась со сборной Германии в товарищеском матче. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеская встреча

США – Германия – 1:3

Голы: Пулишич, 27 – Гюндоган, 39, Фюлькруг, 58, Мусиала, 61

Сборная Германии проводила свой первый матч под руководством Юлиана Нагельсманна, заменив Ганса-Дитера Флика, которого уволили из-за серии провальных результатов.

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В начале встречи обе команды пытались довести мяч до штрафной соперника, впрочем, все попытки были провальными. Быстрый гол забить никому не удалось. В середине первого тайма Пулишич отрывает счет. Игрок Милана мощным ударом из-за пределов штрафной пробил, не оставив шансов голкиперу немцев. Гюндоган еще до перерыва сумел сравнять.

После перерыва немецкая машина завелась. Фюлькруг и Мусиала вывели свою команду вперед и закрепили результат.

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