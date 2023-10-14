У попередній зустрічі команд наші хлопці вирвали дуже важку перемогу 3:2, а після поразки від Італії не мають права на нові помилки. Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Північна Македонія на "Футбол 24", стартував о 16:00. Намагається розтягнути масовану оборону гостей команда Реброва через постійні закидання на фланги. І Миколенко, і Конопля високо підіймаються. Зубков і Мудрик також відкриваються під передачі з глибини. Михайло намагається зміщуватися в центр і навіть перевантажувати правий фланг, але не вистачає успішної взаємодії з партнерами.

Україна – Північна Македонія: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024

Ледь не привезли собі неприємності "синьо-жовті" з передачами назад. Добре, що спочатку Трубін розібрався, а потім Матвієнко дуже холоднокровно накрутив Елмаса. Не менш крутими фінтами розкидав Довбик Серафімова і пробив у ближній. Відзначаємо сейв Дімітрієвскі та закидання Коноплі на хід Артему від центральної лінії поля. На 14 перша спроба македонців, не дуже вдалий дальній удар. А ще через 2 хвилини Мудрик вибухає на лівому фланзі, проходить аж до воротарського, але голкіпер Райо Вальєкано і тут парирує.

Україна – Північна Македонія – відео голів і огляд матчу

Відзначаємо, що і тут крайній оборонець (цього разу Миколенко) з глибини закидав, але розіграли на вільного через Зінченка, який розкрив фланг для вінгера Челсі одним пасом. Тепер уже Судаков закидає на Мудрика, який накручує кількох суперників, намагається знайти Довбика, підбирає і стріляє здалеку – надто високо. А ось і форвард Абердіна Міловскі виривається лівим напівфлангом під розкішний пас Барді за спини. Миколенко програє швидкісну боротьбу, проходить удар – Трубін рятує. Мудрик видає фінт за фінтом під нарізочки. Якийсь аж надто активний лівий фланг, тоді як правий недодає в атаці.

Конопля і Зубков приклалися здалеку, Сашку навіть здалося, що є підстави вимагати пенальті, хоча м'яч влучив у свого ж Довбика. А далі знову спрацював лівий фланг. Миколенко потягнув на двох, перехопили, але ініціатива у пресингу вже була за нами. Переляк і дерев'яний прийом Атанасова використав Судаков. Снаряд підібрав Зінченко, але Георгій ледь не видряпав його з-під ніг хавбека Арсенала – настільки вже бачив, що робитиме. Потужний дальній постріл винагородив позитивне нахабство хавбека Шахтаря, хоча вирішальним тут став рикошет від Серафімова, який відіграв голкіпера.

Міовскі тепер праворуч у штрафному ловить закидання з глибини, легко відіграє Матвієнка, але Трубін і тут виручає. Знову чудить наш лівий край. Усе той же Міовскі нейтралізує Миколенка простою стіночкою. Мудрик забиває на те, щоб дограти з Ашковскі, але фулбек грецької Ламії також не зміг прошити Трубіна. Уже третій героїічний сейв кіпера Бенфіки, який відвів 0,8 очікуваного гола загрози! Постійну більшість отримують македонці на обох краях нашого штрафного – завдяки тонкій грі в пас через стіночки і трикутник, але й також фінтами. Барді та Елмас по черзі ліворуч обігрують двох суперників, і лише приціл підводить.

Поміж тим вклинюється епізод імені Довбика, який спочатку відкрився на правому фланзі й заробив кутовий, а потім спробував повторити один зі своїх уже класичних голів за Жирону – після подачі Зінченка пробивав з відкиданням у дальній кут, мінімально схибив. Наставник Північної Македонії вже у перерві замінив правого центрального та правого крайнього захисників. Ефект Мудрика? Ашковскі ще й супермомент запоров. Вийшов, до слова, вінгер Чурлінов, бо нема вже потреби сидіти в автобусі, а ми щедро дозволяємо створювати моменти у володіннях Трубіна.

І саме гравець Бернлі самотужки проривається праворуч, Степаненко встигає хіба що в Забарного врізатися, але знову виручає воротар. Перед тим інший голкіпер помилився з виносом м'яча. Степаненко підібрав і впорався із зустрічним тиском двох македонців. Судаков ефектно розрізав лінії, Довбик з мінімального офсайду все одно дивом не влучив. Як же вибухаємо на контратаці. А все через блискучий пас Судакова на хід Довбику. Артем як асистент значно кращий, ніж завершувач. Прекрасне закидання крізь двох опонентів, але Мудрик пробиває прямо в Дімітрієвскі, який вчасно вискочив далеко із воріт.

Чергова класна подача кутового від Зінченка – не виручить голкіпер Райо, бере на себе удар Матвієнка поперечка! Веселий футбол за годину часу: 14 на 12 за ударами, однак наші моменти мають значно більшу якість у розрахунках гостроти xG (2,22:0,79). Ребров готує перший хід, це Маліновський. На 67 хвилині Руслан міняє Зубкова, який встигає счепитися з македонцем, коли вже сходить з поля. Звичайна боротьба гравця Дженоа проти Елмаса погіршується виставленою рукою в напрямку обличчя хавбека Наполі. Це жовта, зароблена за першу ж хвилину на полі. Маліновський пропустить матч з Мальтою через дискваліфікацію.

Барді та Адемі з лівого напівфлангу стріляють, без особливої небезпеки. А ось Маліновський спочатку накручує двох македонців, а потім віддає чужому. Далі ж Руслан жорстко фолить в центрі поля, а жовта вже є! Ще 2 атакувальні ходи в гостей. Ребров відповідає випускаючи Яремчука та Сидорчука замість Довбика і Зінченка. Перший удар України за 16 хвилин. Це Мудрик самотужки продерся, змістився в центр і бахнув метрів з 30 – близенько до лівої стійки.

Тільки Маліновський робить ривок, як Матвієнко запускає ракету вперед. Руслан дочекався партнерів, атака змістила свій акцент на лівий фланг, де Мудрик прокинув у центр. Божевільний дальній удар Судакова з шаленими проблемами перевів у поперечину Дімітрієвскі. Маліновський блискуче вийшов у контратаку, видав стіночку, внаслідок якої Яремчук опинився сам на сам з голкіпером, але влучив у ногу того ж головного героя гостей. Дивна пара замін на 88 хвилині. Атакувальних Судакова і Мудрика замінили центрбек Сваток і універсал Караваєв. Останній міг відзначитися після подачі Маліновського зі стандарту.

І що витворяє джокер Реброва! Караваєв накрутив візаві на лівому фланзі, а потім ледь не з центра поля закинув за комірець Дімітрієвскі, який вийшов надто далеко з воріт, намагаючись прочитати гру з виходом Яремчука по центру. Ребров – геній моменту! Засмутив лише безглуздий вчинок Зінченка, який вилетів на поел святкувати і отримав за це жовту. Однак Сашка можна десь і зрозуміти. Магічний трюк Караваєва – це екстремальна насолода. Україна набирає 10 очок і на 3 бали відривається від Північної Македоії та Італії. Однак друга сходинка – дуже оманлива. Скуадра Адзурра сьогодні грає проти Мальти, де матиме всі 99% шансів знову нас випередити.