У перемозі збірної Італії над Мальтою ніхто не сумнівався. Питання було тільки в тому, на який рахунок поставили футболісти "Скуадри Адзурри". Або на яких авторів голів – журналіст Юрій Шевченко, наприклад, закликав ставити на влучний постріл Джакомо Бонавентури.

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І не прогадав. Дімарко в центрі поля перехопив винос мальтійців, скинувши м'яч на хід Кіну, а той прорвався до лінії штрафного. У жорсткій боротьбі м'яч відскочив до Бонавенутри, а той пробив з розвороту – точно в дальню дев'ятку. Таким чином, хавбек Фіорентини став найбільш віковим автором дебютного голу за збірну Італії (Джакомо зробив це у 34 роки й 53 дні).

На 44-й хвилині підопічні Лучано Спаллетті подвоїли перевагу. Берарді у дотик перевів м'яч на правий фланг та побіг відкриватись у штрафному – Барелла викотив йому точну передачу, а Доменіко закрутив сферу в дальній кут. 2:0! На 64-й же хвилині легенда Сассуоло довів справу до розгрому.

Распадорі прорвався лівим флангом і прострілив на 11 метрів, однак Кін при замиканні не влучив по м'ячу – зате його підхопив Берарді. Доменіко бахнув у ближню дев'ятку. 3:0! Це його перший дубль за збірну Італії і 8-й гол за "Скуадру" загалом. З моменту дебюту у складі національної команди (тобто, 7 жовтня 2020 року) ніхто не забивав за "адзуррі" частіше.

Крапку у зустрічі поставив Фраттезі, який змістився з правого флангу й пробив метрів з 20-ти. Йому асистував Удоджі – фулбек Тоттенхема виконав дебютний асист за збірну Італії. Фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Лучано Спаллетті з рахунком 4:0.

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