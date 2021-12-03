"Наразі Роберт не виглядає роздратованим. Але він заслужив виграти "Золотий м'яч", тож йому, мабуть, трохи неприємно.

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Тепер потрібно думати про майбутнє. Гадаю, Лєвандовскі все ще може виграти нагороду найближчими роками. Можливо, він розчарований, але треба почерпнути з цього нову енергію", – заявив Нагельсманн під час спілкування з пресою.

Нагадаємо, Ліонель Мессі випередив нападника "ротен" лише на 33 бали. Для Лео цей "Золотий м'яч" став вже сьомим. У найближчого переслідувача – Кріштіану Роналду, який цьогоріч опинився на шостій сходинці, – їх лише п'ять.

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