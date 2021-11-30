Після завершення церемонії вручення найпрестижнішої індивідуальної нагороди року були названі очки, які здобула перша п'ятірка.

Ліонель Мессі випередив Роберта Лєвандовскі лише на 33 бали, повідомляє журналіст Ромен Колле-Годен. В активі аргентинця було 613 пунктів, а поляка – 580.

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Жоржінью, який фінішував третім, набрав 460 очок у голосуванні, а четвертий Карім Бензема удостоївся 239 балів. Н'Голо Канте, який замикав першу п'ятірку, набрав 186 пунктів.

Зауважимо, для Ліонеля Мессі це вже сьомий "Золотий м'яч" у кар'єрі. У найближчого переслідувача – Кріштіану Роналду, який цьогоріч опинився на шостій сходинці, – лише п'ять. Кройф, Платіні та ван Бастен мають по 3 нагороди.

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