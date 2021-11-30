"Золотий м'яч-2021": стало відомо, на скільки балів Мессі випередив Лєвандовскі
Після завершення церемонії вручення найпрестижнішої індивідуальної нагороди року були названі очки, які здобула перша п'ятірка.
Ліонель Мессі випередив Роберта Лєвандовскі лише на 33 бали, повідомляє журналіст Ромен Колле-Годен. В активі аргентинця було 613 пунктів, а поляка – 580.
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Жоржінью, який фінішував третім, набрав 460 очок у голосуванні, а четвертий Карім Бензема удостоївся 239 балів. Н'Голо Канте, який замикав першу п'ятірку, набрав 186 пунктів.
Зауважимо, для Ліонеля Мессі це вже сьомий "Золотий м'яч" у кар'єрі. У найближчого переслідувача – Кріштіану Роналду, який цьогоріч опинився на шостій сходинці, – лише п'ять. Кройф, Платіні та ван Бастен мають по 3 нагороди.
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