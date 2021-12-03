Нагельсманн верит, что Левандовски еще выиграет "Золотой мяч"
Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн высказался по поводу "Золотого мяча-2021", где в голосовании Роберт Левандовски финишировал вторым.
"Сейчас Роберт не выглядит раздраженным. Но он заслужил выиграть "Золотой мяч", так что ему, видимо, немного неприятно.
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Теперь нужно думать о будущем. Думаю, Левандовски все еще может выиграть награду в ближайшие годы. Возможно, он разочарован, но надо почерпнуть из этого новую энергию", – заявил Нагельсманн, общаясь с прессой.
Напомним, Лионель Месси опередил нападающего "ротен" всего на 33 балла. Для Лео этот "Золотой мяч" стал уже седьмым. У ближайшего преследователя – Криштиану Роналду, который в этом году оказался на шестой строчке, – их всего пять.
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