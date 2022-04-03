Зустріч завершилася з рахунком 4:1 на користь Баварії, але основною подією гри став інцидент на 86-й хвилині. Гості кілька секунд грали удванадцятьох через те, що Коман не пішов з поля, а Забітцер, який його замінив, вже вступив у гру. Якщо Німецький футбольний союз розгляне інцидент, який арбітр відобразив у рапорті, то мюнхенцям загрожує технічна поразка.

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"Четвертий арбітр показав табличку з неправильним номером. Коман не знав, що йому потібно залишити поле. Думаю, це тривало близько 8-9 секунд. Цей епізод не мав вирішального значення, але все виглядало дивно.

Для вболівальників цілком нормально обговорювати такі речі. Я знаю, хто винен, але не буду називати його ім'я і робити вам послугу. Для мене головне – що Баварія виграла", – цитує Нагельсманна ESPN.

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