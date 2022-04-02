Мюнхенці тотально переважали візаві й доводили матч до перемоги. Та на 85 хвилині арбітр Крістіан Дінгерт призупинив гру. Виявилось, що Юліан Нагельсманн виконав заміни у 4 вікна, коли дозволено використовувати лише 3. Після коротких роздумів гра продовжилась.

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Водночас офіційний сайт Бундесліги пише, що на полі 17 секунд перебували одразу 12 гравців мюнхенців. Ніклас Зюле був на газоні, коли Корентен Толіссо ще не встиг його покинути. Це підтверджує і скріншот трансляції (футболісти "ротен" у чорному).

Інцидент точно розглядатиметься у відповідних органах Бундесліги. Згідно з регламентом, команді Юліана Нагельсманна загрожує технічна поразка замість здобутої перемоги.

Це ще й допоможе відродити інтригу в чемпіонаті. Якщо Борусія Дортмунд переграє РБ Лейпциг, а з Баварії знімуть три очки, то різниця між командами на вершині турнірної таблиці становитиме лише 3 залікові бали.

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