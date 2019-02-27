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Надь: Петряк – один з найкращих легіонерів, а від Реброва очікують успіхів на міжнародній арені

00:30 172 Читать на русском
Надь: Петряк – один з найкращих легіонерів, а від Реброва очікують успіхів на міжнародній арені
Олександр Надь / фото із соцмереж

Український воротар Дебрецена Олександр Надь оцінив успіхи своїх співвітчизників у Ференцвароші.

"До українських гравців Ференцвароша прикута велика увага, і я вважаю, що Петряк – один з найкращих легіонів чемпіонату Угорщини.

Петряк – найкорисніший гравець туру в чемпіонаті Угорщини за даними InStat

Харатін став більш універсальним гравцем під керівництвом Реброва. В Зорі Ігор був опорним півзахисником, але у новій команді в нього є можливість іти в атаку.

Ребров, безумовно, працює успішно, оскільки Ференцварош впевнено лідирує. Але я вважаю, що це для нього не межа. Керівництво клубу і багато вболівальників чекають від команди успіхів на міжнародній арені", – цитує Надя Ulloi129.hu.

Ференцварош вийшов у чвертьфінал Кубка Угорщини – команда Реброва забила у ворота Кішварди ударом з середини поля

Теги
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