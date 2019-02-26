toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ДИНАМО - ЗОРЯ ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ференцварош вийшов у чвертьфінал Кубка Угорщини – команда Реброва забила у ворота Кішварди ударом з середини поля

26 лютого 23:10 159 Читать на русском
Ференцварош вийшов у чвертьфінал Кубка Угорщини – команда Реброва забила у ворота Кішварди ударом з середини поля
Кішварда – Ференцварош – 1:1

Кішварда вдома зіграла внічию з Ференцварошем в матчі 1/8 фіналу Кубка Угорщини.

Кубок Угорщини, 1/8 фіналу

Кішварда – Ференцварош – 1:1 (перший матч – 0:2)

Голи: Іліч, 67 (п) – Фонтес, 33

Команда Сергія Реброва відкрила рахунок в першому таймі. Фернандо Фонтес створив справжнісінький шедевр – аргентинець завдав влучного удару з середини поля. Кішварда змогла відігратися в середині другої половини. Брана Іліч спокійно реалізував пенальті.

АЕК Чигринського розгромив Атромітос у чвертьфіналі Кубка Греції

Команда Реброва завдяки результату першого матчу (2:0) зіграє в наступному раунді турніру.

Півзахисник гостей Ігор Харатін провів на полі 53 хвилини. Інший українець Богдан Мельник відіграв за Кішварду увесь матч.

Кішварда – Ференцварош – 1:1: Гол Фонтаса

Кішварда – Ференцварош – 1:1: Гол Іліча

Теги
Українці за кордоном Ференцварош Ференцварош Світ Ігор Харатін Ігор Харатін Сергій Ребров Сергій Ребров Кішварда Кішварда Відеоновини Богдан Мельник Богдан Мельник
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
58
хв
Реал Мадрид
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук