Ференцварош вийшов у чвертьфінал Кубка Угорщини – команда Реброва забила у ворота Кішварди ударом з середини поля

Кішварда вдома зіграла внічию з Ференцварошем в матчі 1/8 фіналу Кубка Угорщини.
Кубок Угорщини, 1/8 фіналу
Кішварда – Ференцварош – 1:1 (перший матч – 0:2)
Голи: Іліч, 67 (п) – Фонтес, 33
Команда Сергія Реброва відкрила рахунок в першому таймі. Фернандо Фонтес створив справжнісінький шедевр – аргентинець завдав влучного удару з середини поля. Кішварда змогла відігратися в середині другої половини. Брана Іліч спокійно реалізував пенальті.
АЕК Чигринського розгромив Атромітос у чвертьфіналі Кубка Греції
Команда Реброва завдяки результату першого матчу (2:0) зіграє в наступному раунді турніру.
Півзахисник гостей Ігор Харатін провів на полі 53 хвилини. Інший українець Богдан Мельник відіграв за Кішварду увесь матч.
Кішварда – Ференцварош – 1:1: Гол Фонтаса
Кішварда – Ференцварош – 1:1: Гол Іліча