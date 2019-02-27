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Надь: Петряк – один из лучших легионеров, а от Реброва ожидают успехов на международной арене

00:30 11 Читати українською
Надь: Петряк – один из лучших легионеров, а от Реброва ожидают успехов на международной арене
Александр Надь / фото из соцсетей

Украинский вратарь Дебрецена Александр Надь оценил успехи своих соотечественников в Ференцвароше.

"К украинским игрокам Ференцвароша приковано большое внимание, и я считаю, что Петряк – один из лучших легионов чемпионата Венгрии.

Петряк – самый полезный игрок тура в чемпионате Венгрии по данным InStat

Харатин стал более универсальным игроком под руководством Реброва. В Заре Игорь был опорным полузащитником, но в новой команде у него есть возможность идти в атаку.

Ребров, безусловно, работает успешно, поскольку Ференцварош уверенно лидирует. Но я считаю, что это для него не предел. Руководство клуба и много болельщиков ждут от команды успехов на международной арене", – цитирует Надя Ulloi129.hu.

Ференцварош вышел в четвертьфинал Кубка Венгрии – команда Реброва забила в ворота Кишварды ударом с середины поля

Теги
Мир Сергей Ребров Сергей Ребров Венгрия Украинцы за рубежом Иван Петряк Иван Петряк Александр Надь Александр Надь Ференцварош Ференцварош Игорь Харатин Игорь Харатин
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