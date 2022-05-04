"Якби не крилаті ракети, які Росія запускає на територію всієї України, можна було б зіграти на заході України. Є багато міст: Чернівці, Ужгород, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Луцьк і так далі. Скоро буде і в Рівному стадіон.

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Цих міст вистачить, щоб провести чемпіонат України. Питання тільки в тому, як діяти, коли прилітають крилаті ракети та звучать сирени. Якби не було обстрілів, то не було б проблем провести чемпіонат на заході України.

Наскільки мені відомо, наприкінці травня має пройти зустріч керівників українських клубів. Тоді й буде прийматися рішення стосовно старту чемпіонату України. Можна планувати і в серпні чи трохи пізніше починати. А далі будемо дивитися в залежності від розвитку ситуації в країні. Дай бог, війна вийде на фінішну пряму.

Але все одно має бути план А та Б, згідно з якими й потрібно рухатися. Їх повинні прийняти керівники. Хочеться, щоб всі футбольні клуби приступили до своїх звичних завдань. Є одне маленьке питання, але все можливо", – сказав Вірт у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, сезон УПЛ 2021/22 було завершено достроково – турнірна таблиця була зафіксована станом на 24 лютого 2022 року, а нагородження призерів не відбудеться.

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