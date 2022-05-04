"На заході України вистачить міст, щоб розпочати сезон УПЛ": Вірт – про головну проблему старту нового чемпіонату
Головний тренер Вереса Юрій Вірт поміркував над тим, як проводити наступний футбольний сезон.
"Якби не крилаті ракети, які Росія запускає на територію всієї України, можна було б зіграти на заході України. Є багато міст: Чернівці, Ужгород, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Луцьк і так далі. Скоро буде і в Рівному стадіон.
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Цих міст вистачить, щоб провести чемпіонат України. Питання тільки в тому, як діяти, коли прилітають крилаті ракети та звучать сирени. Якби не було обстрілів, то не було б проблем провести чемпіонат на заході України.
Наскільки мені відомо, наприкінці травня має пройти зустріч керівників українських клубів. Тоді й буде прийматися рішення стосовно старту чемпіонату України. Можна планувати і в серпні чи трохи пізніше починати. А далі будемо дивитися в залежності від розвитку ситуації в країні. Дай бог, війна вийде на фінішну пряму.
Але все одно має бути план А та Б, згідно з якими й потрібно рухатися. Їх повинні прийняти керівники. Хочеться, щоб всі футбольні клуби приступили до своїх звичних завдань. Є одне маленьке питання, але все можливо", – сказав Вірт у коментарі Tribuna.
Нагадаємо, сезон УПЛ 2021/22 було завершено достроково – турнірна таблиця була зафіксована станом на 24 лютого 2022 року, а нагородження призерів не відбудеться.
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