"На западе Украины хватит городов, чтобы начать сезон УПЛ": Вирт – о главной проблеме старта нового чемпионата
Главный тренер Вереса Юрий Вирт поразмыслил над тем, как проводить следующий футбольный сезон.
"Если бы не крылатые ракеты, которые Россия запускает на территорию всей Украины, можно было бы сыграть на западе Украины. Есть много городов: Черновцы, Ужгород, Ивано-Франковск, Львов, Тернополь, Луцк и так далее. Скоро будет и в Ровно стадион.
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Этих городов хватит, чтобы провести чемпионат Украины. Вопрос только в том, как поступать, когда прилетают крылатые ракеты и звучат сирены. Если бы не было обстрелов, то не было бы проблем провести чемпионат на западе Украины.
Насколько я знаю, в конце мая должна пройти встреча руководителей украинских клубов. Тогда и будет приниматься решение о старте чемпионата Украины. Можно планировать и в августе или чуть позже начинать. А дальше будем смотреть в зависимости от развития ситуации в стране. Дай бог, война выйдет на финишную прямую.
Но все равно должен быть план А и Б, согласно которым нужно двигаться. Их должны принять руководители. Хочется, чтобы все футбольные клубы приступили к своим привычным задачам. Есть один маленький вопрос, но все возможно", – сказал Вирт в комментарии Tribuna.
Напомним, сезон УПЛ 2021/22 был завершен досрочно – турнирная таблица была зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года, а награждение призеров не состоится.
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