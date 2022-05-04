"Если бы не крылатые ракеты, которые Россия запускает на территорию всей Украины, можно было бы сыграть на западе Украины. Есть много городов: Черновцы, Ужгород, Ивано-Франковск, Львов, Тернополь, Луцк и так далее. Скоро будет и в Ровно стадион.

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Этих городов хватит, чтобы провести чемпионат Украины. Вопрос только в том, как поступать, когда прилетают крылатые ракеты и звучат сирены. Если бы не было обстрелов, то не было бы проблем провести чемпионат на западе Украины.

Насколько я знаю, в конце мая должна пройти встреча руководителей украинских клубов. Тогда и будет приниматься решение о старте чемпионата Украины. Можно планировать и в августе или чуть позже начинать. А дальше будем смотреть в зависимости от развития ситуации в стране. Дай бог, война выйдет на финишную прямую.

Но все равно должен быть план А и Б, согласно которым нужно двигаться. Их должны принять руководители. Хочется, чтобы все футбольные клубы приступили к своим привычным задачам. Есть один маленький вопрос, но все возможно", – сказал Вирт в комментарии Tribuna.

Напомним, сезон УПЛ 2021/22 был завершен досрочно – турнирная таблица была зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года, а награждение призеров не состоится.

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