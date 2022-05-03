Наставник Вереса Юрій Вірт поміркував щодо того, хто може очолити "гірників" після італійського наставника.

"Людина хоче працювати. Він – іноземець, приїхав сюди працювати. Якщо футболу у нас не буде, то він має право залишити Шахтар.

Де Дзербі: Можливо, це був мій останній день як тренера Шахтаря

Незрозуміло, коли відновиться УПЛ. Через 2, 3, 4, 5 місяців – ми можемо лише здогадуватися. Це важливе питання, але, думаю, він може й продовжити тренувати "гірників". Будь-яке його рішення буде обгрунтованим.

Думаю, він має запрошення від провідних європейських клубів та може залишити Шахтар. Дай бог, щоб український футбол якомога швидше відновися. Якщо буде така інформація, думаю, він залишиться. Тим більше, що Шахтар, ймовірно, отримає пряму путівку в групу Ліги чемпіонів, якщо Вільяреал не виграє турнір.

Якщо Де Дзербі все-таки піде – рішення щодо нового тренера приймуть керівники Шахтаря: президент, генеральний директор, спортивний, Даріо Срна. Швидше за все, це буде український тренер. І це буде правильним рішенням, оскільки й футболісти, переважно, залишилися українські. Думаю, Шахтарю потрібен український тренер", – сказав Вірт у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, італійський фахівець очолив Шахтар 25 травня 2021 року. Його контракт з донеччанами чинний до 30 червня 2023 року.

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