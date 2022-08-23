"Ліверпуль просто шокував своєю грою в обороні. Їх взагалі не було у боротьбі. Щоразу, коли Юнайтед йшов уперед у першому таймі, здавалося, що вони ось-ось заб'ють. На це соромно дивитись.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Юнайтед був чудовий, а Ліверпуль не був готовий до гри в дербі. Вони не виглядали готовими до такої гри, і зараз це турбуватиме Юргена Клоппа", – цитує Каррагера Sky Sports.

Нагадаємо, Ліверпуль набрав жалюгідні 2 очки у трьох турах АПЛ, розташувавшись на 16-й сходинці.

Манчестер Юнайтед вперше переміг у сезоні, впевнено перегравши Ліверпуль – мерсисайдці опустились на 16 позицію