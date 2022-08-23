"Ливерпуль просто шокировал своей игрой в обороне. Их вообще не было в борьбе. Каждый раз, когда Юнайтед шел вперед в первом тайме, казалось, что они вот-вот забьют. На это стыдно смотреть.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 2:1 – видео голов и обзор матча

Юнайтед был великолепен, а Ливерпуль не был готов к игре в дерби. Они не выглядели готовыми к такой игре, и сейчас это будет беспокоить Юргена Клоппа", – цитирует Каррагера Sky Sports.

Напомним, Ливерпуль набрал жалкие 2 очка в трех турах АПЛ, расположившись на 16-й строчке.

Манчестер Юнайтед впервые победил в сезоне, уверенно обыграв Ливерпуль – мерсисайдцы опустились на 16 позицию