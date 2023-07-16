"На тебе сподіваються": Леоненко зухвало звернувся до Ярмоленка, пригрозивши зірці Динамо
Зірка Динамо Андрій Ярмоленко, повернувшись до Києва, зізнався, що провалив європейську кар'єру. Ці слова прокоментував колишній форвард "біло-синіх" Віктор Леоненко.
"Прочитав інтерв'ю Ярмоленка. Андрію, я тобі вже зараз допомагатиму, бо ти визнав, що в тебе нічого не вийшло закордоном. Тут потрібна сміливість. Не дурив, хоча зараз дуже складно дурити когось. Я підтримуватиму тебе в усіх починаннях.
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Але не грай погано, тому що, сам знаєш, тебе розбиратиму "на полички". Тим більше, що на тебе сподіваються", – сказав Леоненко у своєму телеграм-каналі.
Нагадаємо, капітан збірної України перейшов у київський клуб цього літа у статусі вільного агента і підписав контракт на 2 роки. Після завершення кар'єри гравця він отримає в Динамо посаду спортивного директора.
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