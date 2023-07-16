"Прочитал интервью Ярмоленко. Андрюха, я тебе уже сейчас буду помогать, потому что ты признал, что у тебя ничего не получилось заграницей. Здесь нужна смелость. Не обманывал, хотя сейчас очень сложно обманывать кого-то. Я буду поддерживать тебя во всех начинаниях.

Ярмоленко: Недоволен тем, как сложилась моя карьера в Европе

Но не играй плохо, потому что, сам знаешь, тебя буду разбирать "на полочки". Тем более что на тебя надеются", – сказал Леоненко в своем телеграмм-канале.

Напомним, капитан сборной Украины перешел в киевский клуб этим летом в статусе свободного агента и подписал контракт на 2 года. После завершения карьеры игрока он получит в Динамо должность спортивного директора.

Ярмоленку не варто брати приклад, аномалія Реброва – 7 гравців збірної, які після Європи поверталися догравати в Україну