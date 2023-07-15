"Коли я грав у Динамо – уявляв це собі трохи інакше, але сталося, як сталося.

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Є низка причин, але це вже... Так, я незадоволений тим, як склалася моя кар'єра в Європі, але те, що я отримав досвід – так. Це 100 відсотків.

Що я пограв з найкращими футболістами у світі – так. Побачив трошки інакший рівень, побачив як люди готуються, тренуються. Це той досвід, який ти не отримаєш, граючи постійно в одній команді", – розповів Ярмоленко в інтерв'ю YouTube-каналу Динамо.

Нагадаємо, 33-річний вінгер один сезон провів у дортмундській Борусії, звідки перейшов у Вест Хем. Після чотирьох років у лондонській команді приєднався до Аль-Айна. Наприкінці червня повернувся в Динамо, підписавши з киянами контракт на 2 сезони.

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