Універсал Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко поділився у соцмережах кумедним фото зі своєю дочкою Євою.

Напередодні "синьо-жовті" переграли боснійців із рахунком 2:0, 24-річний гравець відзначився першим голом, а Україна в підсумку пробилась у плей-офф кваліфікації на Мундіаль.

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Сьогодні Зінченко повернувся додому, а його дуже кумедно "зустріла" Єва. Олександр встиг зафіксувати момент, коли донька показувала йому середній палець. "На що татко награв, те й отримав", – підписав футболіст пост в Instagram.

Зауважимо, гол Олександра Зінченка в матчі з Боснією і Герцеговиною був 399-м за всю історію нашої збірної.

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