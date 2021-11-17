"На что наиграл, то и получил": дочь "встретила" Зинченко средним пальцем после матча с боснийцами
Универсал Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко поделился в соцсетях забавным фото со своей дочерью Евой.
Накануне "сине-желтые" обыграли боснийцев со счетом 2:0, 24-летний игрок отличился первым голом, а Украина в итоге пробилась в плей-офф квалификации на Мундиаль.
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Сегодня Зинченко вернулся домой, а его очень смешно "встретила" Ева. Александр успел зафиксировать момент, когда дочь показывала ему средний палец. "На что наиграл папка, то и получил", – подписал футболист пост в Instagram.
Заметим, что гол Александра Зинченко в матче с Боснией и Герцеговиной был 399-м за всю историю нашей сборной.
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