Универсал Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко поделился в соцсетях забавным фото со своей дочерью Евой.

Накануне "сине-желтые" обыграли боснийцев со счетом 2:0, 24-летний игрок отличился первым голом, а Украина в итоге пробилась в плей-офф квалификации на Мундиаль.

"Бутылочку вина для французов? С удовольствием это сделал бы": Зинченко рад выходу Украины в плей-офф отбора ЧМ

Сегодня Зинченко вернулся домой, а его очень смешно "встретила" Ева. Александр успел зафиксировать момент, когда дочь показывала ему средний палец. "На что наиграл папка, то и получил", – подписал футболист пост в Instagram .

Заметим, что гол Александра Зинченко в матче с Боснией и Герцеговиной был 399-м за всю историю нашей сборной.