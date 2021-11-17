"Зрозуміло, що в роздягальні зараз емоції. Хлопці віддали всі сили на полі, щоб досягти потрібного результату. Дякую Франції за те, що теж не підвела. Але ми поки що пройшли лише половину шляху. Навесні нас чекають неймовірно складні матчі плей-офф. Пляшечку вина для французів? Із задоволенням це зробив би, якби в мене там були знайомі.

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Сьогодні поле не зовсім дозволяло грати у наш футбол, тому було багато браку. Супернику також треба віддати належне. Боснія – це організована команда, яка чудово розпоряджається м'ячем, володіє простором. Нам було важко пересуватися.

Спасибі Бущану за неймовірний сейв у першому таймі. Він трапився просто в мене перед очима. Чесно, я думав, що вже м'яч у воротах. Жора зробив щось неймовірне та підштовхнув команду бігти вперед. Враховуючи те, як він провів Євро, він заслуговує на більше. Його ставлення до справи викликає лише повагу", – заявив Зінченко у коментарі каналу "Футбол".

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