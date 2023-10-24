Вихованець донеччан втік із команди, коли та була в Бельгії. Зрадник вирішив, що йому буде краще на Росії. Принаймні батько Роспутька заявив, що там йому буде безпечніше, і Олександр планує подати документи, щоб отримати паспорт країни, яка окупувала його рідну Горлівку. На Росії ця історія також викликала резонанс. Там вже обговорюють, чи міг би Роспутько, який грав за юнацькі команди України U-19 і U-18 виступати за їхню збірну. Тамтешні ЗМІ звернулися по консультацію до фахівця зі спортивного права Валерія Федореєва.

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"Наразі російське громадянство можна отримати у прискореному порядку, якщо футболіст підпадає під цю категорію. Критерії зміни футбольного громадянства такі, що гравець може поміняти збірну один раз до 21 року. По-перше, якщо він виступав за збірну А (головну збірну країни), то виступати за іншу збірну вже не зможе. По-друге, якщо він виступав за молодіжну збірну України, за збірну нової країни (РФ) він зможе грати лише тоді, коли на момент виступу за Україну він уже мав у тому числі й громадянство РФ.

Якщо він не мав громадянства РФ на момент виступу за українську молодіжку, то грати за збірну Росії не зможе. В будь-якому випадку, заява про зміну футбольного громадянства подається до секретаріату ФІФА, остаточне рішення ухвалює Комітет зі статусу та трансферу гравців", – пояснив Федореєв.

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